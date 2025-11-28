26日に香港の高層住宅で発生した大規模火災はまだ消し止められておらず、確認された死者数は83人となりました。高市首相が27日夜、「大きな被害が生じていることに、大変心を痛めています」などと記したお見舞いのメッセージを出しました。高市首相は、「犠牲になられた方々に哀悼の意を表すとともに、ご遺族に対し謹んでお悔やみ申し上げます。また、被害に遭われた方々に対し、心からお見舞い申し上げます」としています。