【エルサレム共同】イスラエル軍と国境警察は27日、占領地ヨルダン川西岸の北部ジェニンで実施した作戦で、「テロ行為」により指名手配していたパレスチナ人2人に発砲する事案があったと発表した。地元メディアは2人が投降し、建物から出た際に射殺されたと伝えた。軍と警察は経緯を調査すると表明した。パレスチナ自治区ガザでの戦闘を契機に、国際社会では西岸や東エルサレムでのイスラエルの占領政策に非難が高まっており、