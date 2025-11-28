〈「好きな人と相撲を取りたいという夢がある」と語った岸井ゆきのの真意とは？〉から続く映画『佐藤さんと佐藤さん』は夫婦の物語であると同時に、名前とアイデンティティの映画でもある。主演の岸井ゆきのと天野千尋監督が、作品を通して自分のアイデンティティについて語り合った。（全2回の2回目/最初から読む）【画像】女優・岸井ゆきのと『佐藤さんと佐藤さん』の場面写真をすべて見る（左から）岸井ゆきのさん、天野千尋