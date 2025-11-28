大学で出会った、佐藤サチ（岸井ゆきの）と佐藤タモツ（宮沢氷魚）。映画『佐藤さんと佐藤さん』は、同じ苗字のふたりが恋愛をして結婚。子を育て、そして別れるまでの15年を描いた物語だ。主演の岸井ゆきのと天野千尋監督に、岸井が演じたサチという人物をどう立ち上げていったのかを聞いた。（全2回の1回目／2回目を読む）【画像】「好きな人と相撲を取りたいという夢がある」女優・岸井ゆきのと『佐藤さんと佐藤さん』の場面