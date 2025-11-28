〈「最初は転売して儲けてやろうかなと…」車体価格1500万円級の“レクサス版ランクル”を改造するイケオジオーナーの“意外な職業”とは〉から続く「車なんて走れば一緒」の対極に、唯一無二を求めてやまない改造車マニアたちがいる。終わりなきカスタムに没頭する彼らの目には、一体何が映っているのか？【画像】費用は約200万円…中学卒業から塗装工、免許取得後は“改造車のチーム”という男性がカスタムしたクラウンの写真を