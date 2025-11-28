勝地涼と瀧本美織がダブル主演を務める2026年1月8日スタートのドラマ『身代金は誘拐です』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週木曜23時59分放送）より、浅香航大・酒向芳・桐山照史・泉谷星奈の出演が発表された。【写真】『身代金は誘拐です』キービジュアル本作は、子どもを誘拐された家族が誘拐犯になる、ノンストップ考察ミステリー。脚本は大林利江子が手掛ける。誘拐犯から要求されたのは、「身代金」ではなく「別の子ど