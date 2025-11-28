12月14日19時からの特番『誰も知らない明石家さんま』（日本テレビ系）の中で放送されるスペシャルドラマが『さんまと坂本九2人の国民的スター知られざる運命』と決まり、主人公・明石家さんま役を山田裕貴、坂本九役を山本耕史が務めることが発表された。【写真】「さんまと坂本九２人の国民的スター知られざる運命」場面写真も解禁！同番組は、2015年の第1弾放送より、明石家さんまの知られざる一面をあらゆる手法で