ディズニー＆ピクサーのアニメ映画最新作『私がビーバーになる時』の日本公開日が2026年3月13日に決定。併せて、ビーバー型の動物ロボットに「ホップ（意識転送）」した主人公の大学生メイベルが動物界で大騒動に巻き込まれるUS版予告が解禁となった。【動画】メイベルが動物界で大騒動に巻き込まれるUS版予告本作は、“もしも動物たちの世界の住民になれたら”というユニークな“もしもの世界”を描いた作品。主人公は、動