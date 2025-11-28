麻雀のプロリーグ『Mリーグ』（ABEMA麻雀チャンネル）が27日に開催され、第2試合にTEAM RAIDEN／雷電は萩原聖人（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）が登板。見事トップを奪取し、自身「Mリーグ」参戦8年目にして初の3連勝を達成した。【写真】「Mリーグ」雷電のお疲れ会を“球界No1のピッチャー”が開くファンびっくりこの日、萩原はEARTH JETS・石井一馬（最高位戦日本プロ麻雀協会、以下最高位戦）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝