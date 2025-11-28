◆第４５回ジャパンカップ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（３０日、東京）の出走馬と枠順が２７日、決まった。紅一点のブレイディヴェーグで参戦するトム・マーカンド騎手（２７）＝英国＝の熱い思いに迫った。馬券は２８日１８時３０分からインターネットで発売される。マーカンドは、２２年から４年連続で短期免許を取得して日本で騎乗している。欧州ではアデイブでの２０