スーパーフライ級ノンタイトル10回戦で元世界王者を圧倒24日に行われたボクシングのスーパーフライ級ノンタイトル10回戦は、WBO世界バンタム級14位の坪井智也（帝拳）が、WBC世界スーパーフライ級1位のカルロス・クアドラス（メキシコ）を8回2分59秒、TKOで粉砕。リングサイドで見守っていたWBA世界バンタム級王者の堤聖也（角海老宝石）は、坪井の“奇行”を明かしている。坪井が元世界王者を粉砕した。ジャブとスピードで圧