〈「治ったら一緒に走ろうな」筋ジストロフィーの少年が、車椅子で坂道を上ってでも会いたかった、阪神タイガースのスター選手とは〉から続く「メイク・ア・ウィッシュ・ジャパン オブ ジャパン」（MAWJ）の初代事務局長として、約3000人の難病の子どもたちの夢を叶えてきた大野寿子さん。そんな大野さんは、2024年6月、肝内胆管がんにより「余命1カ月」を宣告される。【画像】約3000人の難病の子どもたちの夢を叶えてきた大野寿子