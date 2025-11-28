安倍元首相が銃撃され死亡した事件の初公判のため、奈良地裁に入る山上徹也被告を乗せたとみられる車列＝10月28日（写真：共同通信社）安倍晋三元首相銃撃事件で起訴された山上徹也被告の公判が、奈良地裁で行われている。10月28日に始まり、これまで11回。被告人質問は12月4日まで続く予定だ。山上被告をモデルにした映画『REVOLUTION+1』（2022年）を企画し、足立正生監督と共同で脚本を担当した井上淳一氏は、被告の母親と妹が