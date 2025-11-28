ガソリン税の暫定税率を年内に廃止する法案が28日、成立する見通しです。与野党の税制調査会長らは27日夜、会合を開き、互いの労をねぎらいました。東京都内の中華料理店で開かれた会合には、自民党の小野寺氏や立憲民主党の重徳氏ら、暫定税率の廃止に向けて取り組んできた各党の税調会長らが出席しました。自民党・小野寺税調会長：法律が成立し（ガソリン税の暫定税率の）年内廃止が決まるタイミングなので、お互い労をねぎらう