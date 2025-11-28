トヨタ自動車の10月の世界生産台数はおよそ92万7000台で、単月として過去最高となりました。トヨタによりますと、10月の世界生産台数は、前年と比べて3.8%増加し92万6987台で、単月として過去最高を記録しました。トランプ関税の影響を受けながらも北米でハイブリッド車の販売が引き続き好調で、このうちアメリカでの生産台数は26%増えて13万7262台でした。また、海外の販売台数は78万4581台と10月単月で過去最高で、アメ