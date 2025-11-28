JTBとJR東海は、手荷物当日配送サービス「LUGGAGE EXPRESS」を11月1日に開始した。東京都内と京都市内の対象宿泊施設間で当日配送を行うサービス。東海道新幹線の業務用スペースを活用する即日荷物輸送「東海道マッハ便」を活用する。予約は専用ウェブサイトにて午前9時まで受け付ける。受け取りは当日午後6時以降または9時以降。価格は、当日午後9時着のレギュラー便が13,200円、当日午後6時着のエクスプレス便が16,500円。いずれ