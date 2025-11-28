ニホンウナギを含む全てのウナギの国際取引を規制する案について、27日に国際会議で採決が行われ、反対多数で否決されました。『news zero』は、この会議に参加していた専門家を取材。否決の背景にあった日本政府の“働きかけ”が、見えてきました。■ウナギの約7割を輸入に頼る日本古くから、日本の食文化として愛されてきたウナギ。27日夜、『news zero』が訪ねたのは、ウナギ専門店。心配していたのは…。鰻の成瀬運営会社