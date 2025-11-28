プロ野球・巨人の増田大輝選手が27日、契約更改交渉に臨み、250万円アップの2700万円でサインしました。（金額は推定）「1年間1軍で帯同したというのは評価していただいた」と感謝の気持ちを口にした増田選手ですが、今季を振り返ると、「失敗続きが多かった。楽しく野球ができなかったのが、一番悔いが残るところではありました。去年は代打バントが成功したんですが、今年は3つ4つ失敗した。緊迫した場面での結果を来年は出せる