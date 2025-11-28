楽天の古謝樹投手（２４）が２７日、本拠地の楽天モバイルで契約交渉に臨み、１６５０万円増の３９５０万円（金額は推定）でサイン。アップ分について「年間シートを買って、一人親とかそういう方々を招待できるような席を作りたい。夢を諦めてほしくない。そういう人のためにできることはないかなと思っていた」と考えを明かした。席数などは今後球団側と調整していく。楽天では則本が１９年から子供の教育格差解消の活動をして