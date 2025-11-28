突然ですが、「エアビ」の正式名称知っていますか？これを機に学んでみて！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「エアビーアンドビー」でした！「エアビ」は、宿泊仲介サービス 「Airbnb（エアビーアンドビー）」 の略です。個人や企業が所有する部屋・住宅・別荘などを宿泊施設として貸し出し、旅行者がそこに泊まれるようにする「民泊プラットフォーム」として世界的に利用されています。ホテルより安く利用できる物件や