「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）今年参戦する唯一の外国馬カランダガンが２７日、東京競馬場の芝コースで最終追い切りを行った。リラックスした雰囲気から、直線では弾むようなフットワークを繰り出し、日本の芝への高い適性を示した。早い段階から準備を進め本気で獲りにきた世界Ｎｏ．１ホースが、日本の高く分厚い牙城を崩しにかかる。柔らかい走りで日本の芝への適応力を見せた。今年の欧州年度代表馬カランダガン