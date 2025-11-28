「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）天皇賞・秋７着からの巻き返しに燃えるセイウンハーデスは２７日、栗東坂路で単走追い。いつも通り直前はサラッとという調整だが、脚を前へ前へと力強く伸ばし、スピード感たっぷりの動きを披露。最後まで余力十分に加速し、４Ｆ５３秒８−３８秒５−１２秒３をマークした。橋口師は「馬なりで５４秒くらいの指示でしたが、ほぼその通りの追い切り。変わりなく順調ですね」と納得の表情。