中国・天津でインドのモディ首相と会談したロシアのプーチン大統領（奥右）とラブロフ外相（同左）＝9月1日（ロシア大統領府提供・タス＝共同）【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は27日、ラブロフ外相が今月に入り、重要な会議や通常なら同席する首脳会議に出席しなかったのはプーチン氏の不興を買ったのが原因だとの臆測が上ったことについて「でたらめだ」と完全に否定した。訪問先のキルギスで記者団の質問に答えた。