ラグビーの九州学生リーグで4年連続32度目の優勝を果たし、全国大学選手権の九州地区代表となった福工大が29日、日本ラグビー協会の強化拠点「JAPANBASE」（福岡市）でチーム初戦となる2回戦に臨む。悲願の全国8強入りへ、地元で快勝スタートを狙う。福工大は16日に行われた九州学生リーグの決勝で九共大を22―12で破り優勝。先制トライを許したものの、3トライを奪い返すなど前半だけで22得点。後半、相手の反撃をしのいだ