公益社団法人日田玖珠法人会（江藤秀平会長）は17日、天瀬温泉カントリークラブ（大分県日田市天瀬町）で開いた第12回チャリティーゴルフ大会の益金23万円を日田市に寄付した。大会は9月19日に開催し、37チーム140人が参加した。市役所に椋野美智子市長を訪ねた江藤会長は「社会福祉事業に充ててください」とあいさつした。（床波昌雄）