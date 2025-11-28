大分県玖珠町長選（来年1月20日告示、同25日投開票）の立候補予定者説明会が27日、町役場であった。3選を目指す現職の宿利政和氏（63）の陣営のみが出席した。同町の選挙人名簿登録者数は1万1740人（9月1日現在、町選管調べ）。