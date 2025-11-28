大分県日田市は27日、最低気温が平年より0.8度低い3.6度を記録した。市内では放射冷却によって冷やされた地上付近の水分が凝結して深い霧が発生した。地元で「底霧」と呼ぶ霧が、日田盆地を優しく包み込んだ。江戸時代の風情が残る日田市豆田地区では、視界が悪いため、通行する車はヘッドライトをともして行き交っていた。（菊地俊哉）