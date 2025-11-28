大分市佐賀関の大規模火災を巡り、佐藤樹一郎知事は27日、首相官邸で高市早苗首相に支援を求める緊急要望書を手渡した。首相は「しっかりサポートする」と応じたという。面会後に取材に応じた佐藤知事の主な発言は次の通り。−今回は要望ということだが、首相にどう説明したのか。「まだ多くの方が避難所で生活している。何とかその方々の生活、復興支援をとお願いした。首相からは温かいお見舞いの言葉と、しっかりサポート