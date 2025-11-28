熊本県選挙管理委員会は27日、政治資金規正法に基づき、県内の政治団体の2024年分政治資金収支報告書を公表した。繰越額を除いた収入総額は前年比4・0％減の15億3784万円で、支出総額は同9・0％減の14億9352万円だった。24年の県内は知事選、衆院選のほか、4首長選と3議員選が行われたが、14首長選と23議員選が実施された23年と比べて収入、支出ともに減少した。収入の内訳は、寄付6億6779万円▽政党交付金5億923万円▽党費・