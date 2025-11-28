水俣病被害者や障害のある人、お年寄り、地域住民らが交流する秋祭り「ISUIフェスティバル」が29日午前10時〜午後2時、熊本県水俣市汐見町のエコパーク水俣ふるさと広場で開かれる。水俣・芦北地域の市町や福祉関係団体などでつくる「水俣・芦北地域水俣病被害者等保健福祉ネットワーク」の主催。福祉への関心と理解を深めてもらおうと2014年に始まり、今回で8回目となる。イベント名の「ISUI」は、この地域がかつて「芦」と同