長崎県と佐世保市が川棚町で進める石木ダム建設を巡り、同市の宮島大典市長ら市関係者約20人が27日、県庁を訪ね、大石賢吾知事に対し、ダムの早期完成を求める要望書を提出した。石木ダムは水没予定地の住民などの反対により、工期延長を繰り返している。県は昨年、完成時期を25年度から7年延長した。要望には宮島市長のほか、市議会や佐世保商工会議所、市民団体の代表者らが出席。それぞれの立場でダム建設の推進を求めた