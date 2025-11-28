親が育てられない子を匿名で受け入れる「赤ちゃんポスト」と、病院以外には身元を明かさない「内密出産」の導入を行政主導で検討している大阪府泉佐野市の関係者が26、27日、両方の取り組みを全国に先駆けて実施した熊本市の慈恵病院と、同市を視察した。一行は泉佐野市こども部の島田純一部長らと、連携する「りんくう総合医療センター」の松岡哲也病院長ら19人。26日は慈恵病院で施設や乳幼児の預け入れの流れを見学。相談業