九州場所を終えた長崎県平戸市出身の大相撲幕内力士、平戸海関の激励会が26日夜、市内のホテルであり、主催する後援会会員ら約160人が関取を囲んで歓談した。西川克己会長は「1年間けがなく頑張ってすばらしいとの声を周囲からよく聞く。こんな優しいファンに囲まれ、来年も健闘を祈る」とあいさつ。平戸海関は、負け越した九州場所の反省を述べた上で「さらに稽古に励むので、大きな声援をよろしくお願いします」と巻き返しを