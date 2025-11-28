長崎県は27日、インフルエンザの患者数が急増しているとして今季初の警報を出した。マスク着用や手洗い、換気などの感染防止策を呼びかけている。直近1週間（17〜23日）に県内51施設の定点医療機関から報告された患者数は1828人で、前週の1・5倍に増加。1医療機関当たりの患者数は35・84人となり、警報基準の30人を上回った。幼稚園と小中学校では17〜21日の学年閉鎖が22に上った。（貞松保範）