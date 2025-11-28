「メイドイン諫早」の商品開発に取り組む職人とデザイナー、クリエーターのグループによる作品展「諫早ものづくりMix展」が長崎県諫早市西小路町の古民家スタジオ「アスタースクエア」で開かれている。30日まで。グループは8年前に発足。これまで東京を中心に作品展をしてきたが、地元産の商品の良さを知ってもらおうと2年前から諫早での展示を始めた。ブランド名の「itto（いっと）」は「これ、いる？」といった意味の諫早方