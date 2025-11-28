長崎県選挙管理委員会は、県内の政党支部や後援会などの政治団体が提出した2024年分の政治資金収支報告書を28日付で公表した。前年からの繰越額を除いた単年の収入総額は857団体で12億1635万円（前年比22・1％減）、支出総額は12億6839万円（同22・6％減）だった。収入は過去最少で、寄付や政治資金パーティーの減少などが影響した。支出は4年ぶりの減少だった。政治資金規正法は政治団体に毎年、政治資金収支報告書の提出を義