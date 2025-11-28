JR九州は27日、踏切がある路線で初めて実用化した有人自動運転技術を、2027年末までを目標に鹿児島線と日豊線の一部区間に拡大すると発表した。運転士免許を持たない乗務員でも運行できる仕組みで、将来の人手不足の対応や業務効率化を進め、持続可能な鉄道網の構築を目指す。