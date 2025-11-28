佐賀県は27日、県内24の定点医療機関で1カ所当たりのインフルエンザの患者報告数が10人を超えたとして、流行発生注意報を発出した。直近1週間（17〜23日）に報告された感染者数は342人（前週比128人増）だった。定点当たりの報告数は14・2人。県は「感染のさらなる増加と、集団での感染拡大が懸念される」として注意を呼びかけている。新型コロナウイルスの感染者数は29人（同6人増）。県内12の定点医療機関から報告された伝