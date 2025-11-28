一般社団法人「日本カーシェアリング協会」（宮城県石巻市）は、8月に大雨被害を受けた福岡、熊本、鹿児島3県などの被災者や支援団体に車を無償で貸し出すため、車の寄付を募っている。募集台数は500台で、内訳は貸し出しに利用する「活用寄付」が250台、リサイクルして活動資金に充てる「リサイクル寄付」が250台。活用寄付は車検の残存期間3カ月以上、製造からの年数15年以下、走行距離15万キロ以下で安全に走行できる車に限