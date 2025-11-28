佐賀県選挙管理委員会は28日付で、県内の政党支部と政治団体の2024年政治資金収支報告書を公表した。計639団体の前年繰越額を除く収入総額は前年比12・3％増の約7億8200万円だった。24年10月の衆院選が影響したとみられる。支出総額は約7億400万円（前年比4・3％減）だった。収入の内訳は、寄付が3億950万円（同5・6％増）で最多。本部支部交付金2億9236万円（同41・9％増）、党費や会費9050万円（同4・6％減）、事業収入6793