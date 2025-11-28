福島第1原発事故を起こした東京電力が、再び原発を運転する見通しとなった。課題を積み残したままの再稼働には大いに懸念が残る。新潟県の花角英世知事が、東電柏崎刈羽原発6、7号機の再稼働を容認すると表明した。県議会も知事の判断を信任する方向だ。地元同意の手続きは年内に完了する見通しで、来年1月にも6号機が再稼働する。2011年の事故の影響は今なお続く。東電の原発再稼働は日本のエネルギー政策に重い意味を持つ