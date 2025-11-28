福岡市中央区渡辺通2丁目の電気ビル共創館前の広場に、高さ12メートルのクリスマスツリーが飾られている。ビジネス街のイメージが強い渡辺通エリアのにぎわいを創出しようと、近くの九州電力福岡支店が初めて企画。渡辺通りを挟んで反対側のホテルニューオータニ博多の前にも高さ8メートルのツリーが設置され、クリスマスムードを演出している。共創館のツリーには、近くにある松月保育園の園児が松ぼっくりなどを飾り付けた。