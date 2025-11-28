明治安田J2リーグが、混戦のまま29日の最終節を迎える。J1自動昇格（2位以内）は現時点で確定しておらず、勝ち点69の首位長崎から同64の4位徳島までが可能性を残す。8季ぶりのJ1復帰を目指す長崎は23日のホーム最終戦で前節首位の水戸に2−1で競り勝ち、首位を奪取。アウェーでの徳島との最終節は引き分け以上で自力での昇格が決まる。長崎は敗れても2位水戸（勝ち点67）や3位千葉（同66）が引き分け以下なら昇格。長崎が1点