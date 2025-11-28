プロ野球の守備のベストナインに当たる三井ゴールデングラブ賞の表彰式が27日、東京都内のホテルで行われた。ソフトバンクからは2人が選出され、パの二塁手部門で初受賞した牧原大は「いろんなポジションを守りながらも、二塁で取ることが絶対の目標だったのでうれしい」と語った。金色のグラブのトロフィーを手にし、満面に笑みを浮かべた。グラブ収集が趣味で、同賞は喉から手が出るほど欲しい賞だった。「（金色のグラブを