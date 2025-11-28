日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2025』(29日15:55〜 ※関東地区ほか／19:00〜)の全出演アーティストのタイムテーブルが発表された。総合司会の櫻井翔※各時間ごとアーティスト名五十音順に掲載(メドレー・企画を除く)※放送時間は変更の可能性あり○第一部（15:55〜16:55）●アイナ・ジ・エンド●aoen●Kep1er●Da-iCE●BALLISTIK BOYZ●マルシィ●ME:I●M!LK□アイドル大集合！特別企画●＝LOVE●超ときめき宣伝部