2019年3月中旬から今年1月中旬までの間に、複数回にわたって新潟市南区の会社倉庫から電動工具など38点を盗んだ疑いで、土木作業員の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、新潟市秋葉区に住む土木作業員の男(39)です。男は2019年3月中旬から今年1月中旬までの間、複数回にわたって新潟市南区の会社倉庫からドリルなど電動工具38点(時価合計約106万5000円相当)を盗んだ疑いがもたれています。事件は、被害者からの届け