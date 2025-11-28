「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）ホウオウビスケッツは２７日、美浦Ｗで併せ馬。前を追い掛ける形から、直線は馬なりでピコシー（３歳２勝クラス）に１馬身半先着。奥村武師は「自分からハミを取っていい感じ。前に馬を置いてもリラックスしていて、折り合いも問題なかった」とうなずく。久々の２４００メートル戦となるが、「勝手に（適性が）中距離と決めつけていたけど、ダービーでいい競馬（２３年＝０秒２差６着）を