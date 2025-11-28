FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選に臨む日本代表の富永啓生選手が27日、翌日に控えた初戦への意気込みを語りました。準々決勝に進めず悔しい結果に終わった8月のアジアカップ。富永選手は「前の悔しさっていうとこも晴らせるように今回の2戦が大事な試合になってくる。チームとしても気合が入っています」とコメントしました。28日にホームで、12月1日に敵地でチャイニーズ・タイペイ代表と戦うスタートとな