第54回三井ゴールデン・グラブ賞表彰式が27日に開催され、受賞者の楽天・辰己涼介選手が登壇しました。昨年の第53回三井ゴールデン・グラブ賞表彰式には全身ゴールデン姿で登場。服装だけでなく、髪の毛、顔、手、全てを黄金に染め、会場をどよめかせた辰己選手。今回、5年連続5度目の受賞にあたり、どのような服装で登場するのか注目が集まっていました。気になるこの日の辰己選手の衣装は、ほかの選手と同じようなスーツ姿でした