第1回【WBC出場「大谷翔平」の起用法に議論が白熱…侍ジャパンの活躍を左右する「打者大谷」にとって最も注目すべき“2文字”】からの続き──。メジャーリーグ（MLB）ドジャースの大谷翔平は日本時間の11月25日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の出場を発表した。（全2回の第2回）＊＊＊【写真を見る】大谷翔平にソックリ？社会人野球で監督を務める兄・龍太さん（37）投打の二刀流で出場するのか、それとも